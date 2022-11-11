В ДНР сообщили об обстреле Горловки и Верхнеторецкого со стороны украинских боевиков

По Горловке боевики выпустили пять снарядов, по Верхнеторецкому - три.

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Украинские националисты подвергли обстрелу Горловку и Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) указали, что по Горловке боевики выпустили пять снарядов, по Верхнеторецкому - три.

«22.05 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 22.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», - информирует ведомство у себя в Telegram.

Ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Розовка из РСЗО HIMARS, было выпущено две ракеты. До этого снарядом украинских боевиков разрушен жилой дом в Горловке.