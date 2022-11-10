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Снарядом украинских боевиков разрушен жилой дом в Горловке

Ирина Елагина
22:08 10.11.2022
Один из снарядов пробил стену жилого дома в Горловке.
Снарядом украинских боевиков разрушен жилой дом в Горловке
© Фото: Prikhodko1970 Telegram
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Украинские боевики в течение часа вечером 10 ноября выпустили по Горловке 10 снарядов калибром 152 миллиметра. Один из снарядов попал в жилой дом.

© Prikhodko1970 Telegram

Об очередной атаке националистов сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 21.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра», - сообщил Telegram-канале ведомства.

© Prikhodko1970 Telegram

По сведениям мэра Горловки Ивана Приходько, один из снарядов попал в жилой дом: в здании пробило стену, поврежден газопровод.

© Prikhodko1970 Telegram

В начале ноября в течение десяти минут по Калининскому району города было выпущено 5 снарядов калибром 155 мм и 6 ракет из РСЗО HIMARS.

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