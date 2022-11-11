Два судна с отключенными датчиками были обнаружены вблизи «Северных потоков» перед терактом

Согласно данным аналитиков, два корабля длиной от 95 до 130 метров прошли в нескольких милях от мест утечки «Северного потока - 2».

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Аналитическая фирма SpaceKnow утверждает, что зафиксировала два неизвестных судна с выключенными датчиками о локации вблизи «Северных потоков» в дни перед терактом на трубопроводах. Об этом пишет американское издание Wired.

Как пишет журнал, согласно информации аналитиков, два корабля длиной от 95 до 130 метров прошли в нескольких милях от мест утечки «Северного потока - 2».

«Мы обнаружили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира», - сообщает глава и сооснователь компании Джерри Яворницки.

Аналитическая компания утверждает, что провела анализ спутниковых снимков за 90 дней. В результате было зафиксировано 25 различных судов, проходящих в этом районе, и у 23 из которых системы опознавания были включены.

Издание предполагает, что данные аналитиков вновь породят спекуляции относительно причин утечек. Отмечается, что компания передала полученные ей данные официальным лицам в Североатлантическом альянсе.

Ранее аналитики «Газпрома» сообщили, что диверсии на «Северных потоках» обострили ситуацию на энергетическом рынке. Согласно их анализу, прирост поставок СПГ в Европу привел к нехватке энергетических ресурсов в других странах

ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах. В Североатлантическом альянсе и Европейском союзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую, ведется расследование, в котором в том числе участвует российская компания «Газпром». Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев ранее называл Вашингтон главным выгодоприобретателем от взрывов на трубопроводах.