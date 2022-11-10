В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Газпром»: диверсии на «Северных потоках» обострили ситуацию на энергетическом рынке

Ирина Елагина
19:08 10.11.2022
Аналитики «Газпрома» поделились прогнозом развития мирового энергетического рынка.
«Газпром»: диверсии на «Северных потоках» обострили ситуацию на энергетическом рынке
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» усугубили и без того сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке, а прирост поставок СПГ в Европу привел к нехватке энергетических ресурсов в других странах. Аналитики «Газпрома» поделились прогнозом развития мирового энергетического рынка.

«В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов. Вместе с тем, в сентябре беспрецедентная диверсия на морских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке», - говорится в обзоре на сайте «Газпрома».

По прогнозу компании, потребление газа в мире продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2021 года примерно на 20%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:08 В стране и мире
«Газпром»: диверсии на «Северных потоках» обострили ситуацию на энергетическом рынке
17:16 В стране и мире
Задержан собственник помещения клуба «Полигон» в Костроме Мирзоев
15:05 В стране и мире
Видео
Выбросившая ребенка из окна москвичка заключена под стражу до января
13:30 Армия
Видео
В Минобороны России заявили о провале украинских атак на трех направлениях
11:10 Армия
Видео
Врачи в бронежилетах: как военным медикам удалось извлечь неразорвавшуюся гранату из тела бойца
Популярное
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.