«Газпром»: диверсии на «Северных потоках» обострили ситуацию на энергетическом рынке

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Диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» усугубили и без того сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке, а прирост поставок СПГ в Европу привел к нехватке энергетических ресурсов в других странах. Аналитики «Газпрома» поделились прогнозом развития мирового энергетического рынка.

«В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошел на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов. Вместе с тем, в сентябре беспрецедентная диверсия на морских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" еще больше обострила ситуацию на энергетическом рынке», - говорится в обзоре на сайте «Газпрома».

По прогнозу компании, потребление газа в мире продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2021 года примерно на 20%.