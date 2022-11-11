В МО РФ заявили, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военнослужащих
На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На левый берег выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество», - сказал он.
Вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту - ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию, добавил представитель российского оборонного ведомства.
На правом берегу не оставлено ни одной единицы российского вооружения и техники, все российские военнослужащие переправлены на левый берег. Выведенные соединения и части заняли подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.
По скоплениям живой силы и военной техники противника на правом берегу Днепра наносится огневое поражение, добавил представитель российского Минобороны.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов