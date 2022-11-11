В МО РФ заявили, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военнослужащих

Также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту - ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военнослужащих, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На левый берег выведен весь личный состав, вооружение и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих, около пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество», - сказал он.

Вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту - ремонтные подразделения приступили к ее обслуживанию, добавил представитель российского оборонного ведомства.

На правом берегу не оставлено ни одной единицы российского вооружения и техники, все российские военнослужащие переправлены на левый берег. Выведенные соединения и части заняли подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

По скоплениям живой силы и военной техники противника на правом берегу Днепра наносится огневое поражение, добавил представитель российского Минобороны.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов