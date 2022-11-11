МО РФ: по скоплениям украинских боевиков на правом берегу Днепра наносится огневое поражение

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в настоящее время огневому воздействию подвергается как живая сила, так и военная техника неприятеля на том берегу Днепра.

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В Минобороны России сообщили о том, что по скоплениям украинских боевиков на правом берегу Днепра в настоящее время наносится огневое поражение. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», - заявил Конашенков.

Также Игорь Конашенков заявил о том, что на левый берег Днепра уже выведено более 30 тысяч российских военнослужащих.

Еще в Минобороны России рассказали о попытках украинских боевиков сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов