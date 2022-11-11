В Новороссийске со дна моря подняли старинное ядро

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Житель Новороссийска нашел в море в районе пляжа Алексино старинное пушечное ядро. По словам мужчины, ядро долго лежало в воде, оно все заржавело и поросло водорослями. Неожиданную находку горожанин передал в местный музей.

«Ядро очистить надо, оно в водорослях, ракушках, сильно поржавело. Мы не все в фонды принимаем, надо посмотреть, есть у нас такие ядра или нет. Возможно, оно попадет в фонды или в археологическую коллекцию. Можно предположить, что это XVIII-XIX век, сложно сказать с лету, все водорослями покрыто. Все пока предположительно», - рассказала заместитель директора Новороссийского исторического музея-заповедника по научной работе Людмила Кизинек.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили множество предметов быта, монет и украшений XVIII, XIX и начала XX века при раскопках в центре Москвы.





