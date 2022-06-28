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Тысячи бесценных артефактов: как проходили археологические раскопки в центре Москвы

Виктория Ивашечкина
Тагир Валиди
23:52 28.06.2022
Специалисты обнаружили множество предметов быта, монет и украшений XVIII, XIX и начала XX веков.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве возродят гостиницу начала прошлого века и восстановят исторические интерьеры здания. На Тверской специалисты Департамента культурного наследия столицы ведут масштабные археологические раскопки. Они обнаружили уже более 20 тысяч бесценных артефактов - от предметов быта до монет и украшений. 

Раскоп по всей площади скрыт от зноя и дождя прозрачным тентом. Здесь археологи уже нашли множество ценных предметов быта XVIII, XIX и начала XX веков. С марта им удалось углубиться на шесть метров и дойти до каменной кладки фундамента гостиницы. Сейчас ее бережно очищают от грунта с помощью специальных кистей и шпателей.

Серафима Позднякова - художник-реставратор. Вот уже третий сезон работает на раскопках. Здесь, говорит, получает неоценимый опыт работы с историческими артефактами. Любовь к археологии привили родители, а поиск сокровищ для нее - это увлекательное действо.

В археологии много женщин, они занимаются сбором керамики, фиксацией керамики, склеиванием разбитых частей. Моя задача заключается в том, что я фиксирую на чертежах все. Все слои, находки, свожу их.

С 1837-го года здесь располагалась известная булочная купца Филиппова, а в начале прошлого века к ней пристроили Гостиницу «Люкс». Как раз на ее месте сейчас ведутся раскопки.

На площади порядка двухсот квадратных метров работают три десятка специалистов - это археологи, землемеры и художники. Работают быстро, но аккуратно. Их задача - это максимально полно изучить культурный слой и выявить все ценнейшие артефакты.

Среди находок - фрагменты украшенных печных изразцов и изящные женские кольца, бутылочки и статуэтки, монеты. Например, эти глиняные изразцы были обязательным атрибутом богатого русского дома. Они украшены массивным лепным орнаментом. Каждый изготавливался вручную. А это флакон с духами. Каким-то невероятным образом он сохранил до наших дней аромат.

Порядка 350 уникальных находок и более 20 тысяч археологических предметов обнаружено московскими археологами. Сами археологические работы не завершены, будут продолжены, как минимум, до конца лета

Чтобы не упустить даже самую маленькую крупицу истории, пуговицу, медяк или нательный крестик, археологи постепенно и методично снимают слой за слоем грунта. Сейчас на большей части раскопа уже открылся материк - слой грунта настолько древний, что по нему никогда еще не ступала нога современного человека.

Среди археологов и Мирослав Денисов. Едва закончив школу, он стал участником археологических раскопок. Он собирается стать геодезистом, считает, что здесь он получит неоценимый опыт.

После завершения археологических раскопок здесь возведут гостиницу с отреставрированными историческими интерьерами. Работы планируют завершить уже к 2024 году.

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