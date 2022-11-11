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В МО РФ рассказали о попытках украинских боевиков сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра

13:04 11.11.2022
По переправам через реку было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские боевики ночью попытались сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы. За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более 10 километров.

Также Конашенков заявил, что на Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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