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СМИ сообщили об успешной пересадке человеку свиного сердца в США

Роман Захаров
01:16 11.01.2022
В настоящий момент медики наблюдают пациента на предмет возможного отторжения органа.
СМИ сообщили об успешной пересадке человеку свиного сердца в США
© Фото: Jochen Sand, moodboard, Globallookpress
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В США врачи успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Об этом пишет New York Times.

«Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку. Восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе в пятницу, и по словам хирургов медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо», - сказано в материале.

В настоящий момент медики наблюдают 57-летнего пациента на предмет возможного отторжения, поскольку это может происходить даже при трансплантации человеческих органов.

Авторы статьи также пишут, что пересадка органов от генетически модифицированной свиньи дает надежду «сотням тысяч пациентов с отказавшими органами».

В ноябре прошлого года врачи госпиталя имени Вишневского выполнили уникальную операцию на аортальном клапане сердца. Стоит отметить, что успешное хирургическое вмешательство было произведено с применением технологии «искусственного сердца».

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