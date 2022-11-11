Детский омбудсмен Мария Львова-Белова посетила Херсонскую область

Целью поездки стал анализ работы региона по защите прав и законных интересов детей в различных сферах жизни.

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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Херсонскую область с целью проанализировать работу региона по защите законных интересов детей в различных сферах.

Кроме того, в Геническе детский омбудсмен провела совещание с профильными ведомствами региона. Она также посетила школу-интернат для детей с заболеваниями дыхательных путей и больницу с детьми-отказниками. Львова-Белова передала детям подарки на средства, собранные в рамках акции «Детям – в руки».

Омбудсмен отметила, что вместе с командой Херсонской области будет прорабатываться вопрос создания приюта для детей, которые в силу разных причин остались без надзора и родительского попечения.

Ранее уполномоченный обратила внимание на необходимость решения проблемы безнадзорных детей в Запорожской области.