Мария Львова-Белова посетила детские социальные учреждения Запорожской области

Целью поездки стал анализ работы региона по защите прав и законных интересов детей в различных сферах жизни.

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В рамках рабочей поездки в новые регионы России Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Запорожскую область. Целью поездки стал анализ работы региона по защите прав и законных интересов детей в различных сферах жизни.

В Мелитополе Мария Львова-Белова провела совещание с руководителями региональных министерств образования, здравоохранения, труда и социальной политики.

Также детский омбудсмен посетила детские социальные учреждения региона - больницу с отказниками и детский приют, ознакомилась с условиями проживания детей, пообщалась с ними и персоналом. Подарила подарки, приобретенные на средства гуманитарной акции Уполномоченного «Детям - в руки».

Ранее уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила ЛНР и ДНР в рамках рабочей поездки в новые регионы России. Детский омбудсмен пообщалась лично с родителями, рассказавшими о своих трудностях и вынесла их этих бесед ряд вопросов в работу.