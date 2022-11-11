Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова вручила подарки детям в Херсонской области

Также Львова-Белова провела совещание с профильными ведомствами региона в Геническе. По ее словам, будет прорабатываться создание приюта для детей, оставшихся без надзора и родительского попечения.

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила подарки детям в Геническе Херсонской области.

Она посетила школу-интернат для детей, имеющих заболевания дыхательных путей, и больницу с детьми-отказниками.

«В больнице детский омбудсмен подарила детям подарки, приобретенные на средства гуманитарной акции уполномоченного “Детям - в руки”», - говорится в сообщении.

Также Львова-Белова провела совещание с профильными ведомствами региона в Геническе. По ее словам, будет прорабатываться создание приюта для детей, оставшихся без надзора и родительского попечения.

Целью поездки детского омбудсмена стал анализ работы Херсонской области по защите прав и законных интересов детей.