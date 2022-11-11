«Рвется трудиться»: помощник Анатолия Карпова сообщил, что гроссмейстер идет на поправку

Он отметил, что, хотя о выписке говорить рано, Карпов уже активно отдает распоряжения, что радует его близких.

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Российский шахматист Анатолий Карпов идет на поправку, однако о выписке речи пока не идет. Об этом рассказал его помощник Альберт Степанян.

«Со слов супруги я вам могу передать, что Анатолий Евгеньевич действительно на сегодняшний день идет на поправку уверенно, что не может не радовать нас всех», - сообщил он.

Он отметил, что гроссмейстер «рвется трудиться» и активно дает поручения помощникам. Однако о выписке пока никто не говорит.

«Действительно, к сожалению, рано говорить о том, что уже выписывают, но сегодня он уже, по крайней мере, активно дает распоряжения помощникам», - сказал Степанян.

Шахматист попал в больницу в субботу, 29 октября. Его нашли у выхода из здания Государственной думы, предположительно, с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой бедренной кости.

В больнице некоторое время Карпов находился на аппарате ИВЛ. СМИ сообщали, что его состояние крайне тяжелое. Позже стало известно, что его состояние улучшилось.