«Рвется трудиться»: помощник Анатолия Карпова сообщил, что гроссмейстер идет на поправку
Российский шахматист Анатолий Карпов идет на поправку, однако о выписке речи пока не идет. Об этом рассказал его помощник Альберт Степанян.
«Со слов супруги я вам могу передать, что Анатолий Евгеньевич действительно на сегодняшний день идет на поправку уверенно, что не может не радовать нас всех», - сообщил он.
Он отметил, что гроссмейстер «рвется трудиться» и активно дает поручения помощникам. Однако о выписке пока никто не говорит.
«Действительно, к сожалению, рано говорить о том, что уже выписывают, но сегодня он уже, по крайней мере, активно дает распоряжения помощникам», - сказал Степанян.
Шахматист попал в больницу в субботу, 29 октября. Его нашли у выхода из здания Государственной думы, предположительно, с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой бедренной кости.
В больнице некоторое время Карпов находился на аппарате ИВЛ. СМИ сообщали, что его состояние крайне тяжелое. Позже стало известно, что его состояние улучшилось.