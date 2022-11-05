Стало известно, как себя чувствует попавший в больницу шахматист Карпов

Несколькими днями ранее шахматист Сергей Карякин заявил, что у 71-летнего Карпова стабильное состояние и что мужчина, будучи очень активным человеком, уже рвется домой.

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Депутат Государственной думы, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов идет на поправку. Такое заявление сделал его помощник Альберт Степанян.

«Анатолий Евгеньевич чувствует себя хорошо, идет на поправку. Думаю, завтра, возможно, появится видео или фото от супруги», — сказал он РБК.

Он отметил, в настоящий момент гроссмейстер не находится на аппарате ИВЛ. Сегодня в СМИ появились сообщения, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии.

Несколькими днями ранее шахматист Сергей Карякин заявил, что у 71-летнего Карпова стабильное состояние и что мужчина, будучи очень активным человеком, уже рвется домой.