В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стало известно, как себя чувствует попавший в больницу шахматист Карпов

Анна Назайкина
15:59 05.11.2022
Несколькими днями ранее шахматист Сергей Карякин заявил, что у 71-летнего Карпова стабильное состояние и что мужчина, будучи очень активным человеком, уже рвется домой.
Стало известно, как себя чувствует попавший в больницу шахматист Карпов
© Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Депутат Государственной думы, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов идет на поправку. Такое заявление сделал его помощник Альберт Степанян.

«Анатолий Евгеньевич чувствует себя хорошо, идет на поправку. Думаю, завтра, возможно, появится видео или фото от супруги», — сказал он РБК.

Он отметил, в настоящий момент гроссмейстер не находится на аппарате ИВЛ. Сегодня в СМИ появились сообщения, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии.

Несколькими днями ранее шахматист Сергей Карякин заявил, что у 71-летнего Карпова стабильное состояние и что мужчина, будучи очень активным человеком, уже рвется домой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:41 В стране и мире
Видео
Драки и заблокированные выходы: хронология смертельного пожара в Костроме
15:29 В стране и мире
Видео
В Москве 89-летнего пенсионера обвинили в расчленении жены
15:00 Спорт
Валерий Карпин останется главным тренером сборной России до 1 августа 2024 года
14:24 В стране и мире
Мэр Одессы поддержал снос памятника Екатерине II
13:56 Армия
Видео
ВС РФ сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.