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«Рвется домой»: Карякин рассказал о состоянии находящегося в больнице Карпова

Виктория Ивашечкина
19:00 02.11.2022
По словам гроссмейстера, врачи не могут взять на себя такую ответственность, поэтому шахматисту рекомендовано лечение в больнице.
«Рвется домой»: Карякин рассказал о состоянии находящегося в больнице Карпова
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов с нетерпением ждет выписки из больницы. О состоянии гроссмейстера рассказал его коллега Сергей Карякин.

«Я продолжаю быть на связи с близкими Анатолия Евгеньевича. Сейчас ситуация такая - он находится в больнице, состояние у него стабильное. Он очень активный человек, рвется домой и хочет, чтобы его выписали», - цитирует РИА Новости слова шахматиста.

По словам Карякина, врачи не могут взять на себя такую ответственность, поэтому ему рекомендовано лечение в больнице.

«Поэтому он пока находится в клинике. Но, как говорят врачи, наблюдается положительная динамика», - подытожил Карякин.

Как ранее сообщили СМИ, гроссмейстер был найден без сознания у здания нижней палаты в минувшую субботу, 29 октября. Утверждалось, что у шахматиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости.

Позже председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в соцсетях написал, что на гроссмейстера напали у выхода из здания Государственной думы. Он добавил, что мужчина находится в медучреждении.

В свою очередь, в Федерации шахмат России назвали фейком новость о нападении на заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова. Кроме этого, представитель гроссмейстера опроверг данные о нападении. Позже дочь Карпова, Софья, заявила, что ее отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал.

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