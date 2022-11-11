Дрожит земля, летят снаряды: кадры подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО

Огневая и тактическая подготовка ведется каждый день по несколько часов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует кадры подготовки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. В описании к видео сказано, что занятия проходят под руководством инструкторов с боевым опытом на полигонах Западного военного округа.

Во время тренировок учитывается специфика проведения спецоперации, военнослужащих погружают в атмосферу реального боя. Отмечается, что огневая и тактическая подготовка ведется ежедневно по несколько часов.

На видеозаписи резервисты ведут огонь из танков и БТР, стреляют из РПГ-7, автоматов и пулеметов. Военнослужащих также учат перемещаться в составе подразделений. Только после подготовки и боевого слаживания мобилизованных отправляют в районы боевых действий.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов