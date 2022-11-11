В Житомире снесли памятник Пушкину

Бронзовый бюст был установлен в конце XIX века.

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На Украине продолжают демонтаж памятников, связанных с российской историей. В Житомире снесли бронзовый памятник писателю-классику Александру Пушкину. Об этом сообщают местные украинские СМИ.

«Из центра Житомира 11 ноября убрали памятник российскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в конце XIX века», - цитирует их РИА Новости.

Сначала с постамента убрали инициалы поэта, затем сняли сам бюст.

Уточняется, что памятник был установлен в 1899 году. Теперь бюст находится на предприятии «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».

Ранее в Харькове памятник русскому писателю Николаю Гоголю обложили мешками с песком, а в Одессе осквернили монумент основательнице города Екатерине II. Его закрыли черным пакетом.