В Житомире снесли памятник Пушкину
Бронзовый бюст был установлен в конце XIX века.
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На Украине продолжают демонтаж памятников, связанных с российской историей. В Житомире снесли бронзовый памятник писателю-классику Александру Пушкину. Об этом сообщают местные украинские СМИ.
«Из центра Житомира 11 ноября убрали памятник российскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в конце XIX века», - цитирует их РИА Новости.
Сначала с постамента убрали инициалы поэта, затем сняли сам бюст.
Уточняется, что памятник был установлен в 1899 году. Теперь бюст находится на предприятии «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».
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