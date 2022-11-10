В Харькове памятник Гоголю окружили мешками с песком

В городе продолжается борьба с русской культурой.

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В Харькове памятник известному русскому писателю Николаю Гоголю обложен мешками с песком. Таким образом в городе продолжается борьба с русской культурой.

«Памятник Гоголю в Харькове обложили мешками с песком», - приводит РИА Новости информацию местного издания.

Напомним, в начале ноября в Одессе памятник императрице России и основательнице города Екатерине II закрыли черным пакетом.

До этого после многочисленных нападений на скульптуру ее оградили деревянным забором. Прежде памятник неоднократно обливали краской. Также неизвестные надели на голову монумента мешок, на руку намотали веревку с петлей.

В конце сентября памятник Александру Пушкину осквернили вандалы в Киеве. Там же злоумышленники сделали надписи с оскорблениями в адрес русских и оставили требование о его сносе.