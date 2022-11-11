В Кремле не комментируют решение МО РФ вывести войска из Херсона

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В Кремле не стали комментировать решение Минобороны РФ вывести войска из Херсона. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, перенаправив вопрос в оборонное ведомство.

«Мне нечего сказать по этой теме. За расширяющими комментариями я прошу обращаться в Минобороны. Это предложение командующего Суровикина и решение министра обороны», - заявил Песков.

Ранее командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин заявил, что Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Он предложил министру обороны Сергею Шойгу организовать оборону по рубежу Днепра.