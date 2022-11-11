Песков: онлайн-присутствие и видеообращение Путина на G20 и АТЭС не планируются

Саммит «двадцатки» пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября, российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Кремль не планирует онлайн-присутствие и видеообращение президента России Владимира Путина на саммитах «Большой двадцатки» и АТЭС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля отметил, что решение Путина не ехать на саммит «двадцатки» связано с графиком президента.

«Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в РФ», - заявил Песков.

Напомним, саммит «двадцатки» пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в Бангкоке. Российскую делегацию возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.