Делегация РФ ушла со встречи АТЭС во время выступления США
Российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Таиланде во время выступления представителя США. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.
Ведомство опубликовало фотографию в своем Telegram-канале с пустующим креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада Соединенных Штатов.
«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», - сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников форума.
Источник уточнил, что после передачи слова другим участникам встречи делегация вернулась в зал.
Данное решение было принято российской делегацией в ответ на действия представителей Японии, США и еще трех стран, которые покинули встречу министров торговли АТЭС во время доклада главы Минэкономразвития России.