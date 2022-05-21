Делегация РФ ушла со встречи АТЭС во время выступления США

После окончания доклада американского представителя делегация России вернулась на заседание.

© Фото: minec_russia, Telegram

Российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) в Таиланде во время выступления представителя США. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Ведомство опубликовало фотографию в своем Telegram-канале с пустующим креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции доклада Соединенных Штатов.

«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», - сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников форума.

Источник уточнил, что после передачи слова другим участникам встречи делегация вернулась в зал.

Данное решение было принято российской делегацией в ответ на действия представителей Японии, США и еще трех стран, которые покинули встречу министров торговли АТЭС во время доклада главы Минэкономразвития России.