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Жители Иркутска показали землетрясение: видео

Дарина Криц
12:25 11.11.2022
На видеокадрах листья комнатного цветка неожиданно приходят в колебание.
© Видео: Я живу в Иркутске, ВКонтакте © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Кадры землетрясения выкладывают жители Иркутска. Одна из жительниц города засняла на видео момент, когда ее малыши легли спать. Сразу после этого началось проявление подземной активности. На кадрах мерно раскачивается горшок с цветком.

«Хочешь уложить детей спать, и сама немножко отдохнуть? Ничего не выйдет, ведь ты живешь в сейсмически активном Иркутске», - пишут в группе «Я живу в Иркутске» в соцсети ВКонтакте.

Ранее в середине октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой до 5.9 баллов. Подземные толчки ощущались не только в Иркутской области, но и в Бурятии. Уточнялось, что в зависимости от района магнитуда могла доходить до 5.6-5.9. Толчки ощущались также в Бурятии. Эпицентр пришелся на город Бабушкин в 90 километрах от Иркутска.

Позднее, 25 октября, в Иркутской области было вновь зафиксировано землетрясение. Интенсивность подземных толчков составила три-четыре балла в области Иркутска и около трех баллов в Иркутском, Слюдянском, Шелеховском и Ангарском районах.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Байкала, в 28 километрах от ближайшего населенного пункта. Магнитуда землетрясения составила 4,7, а энергетический класс оценили на 12,4.

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