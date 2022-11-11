Жители Иркутска показали землетрясение: видео

© Видео: Я живу в Иркутске, ВКонтакте © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Кадры землетрясения выкладывают жители Иркутска. Одна из жительниц города засняла на видео момент, когда ее малыши легли спать. Сразу после этого началось проявление подземной активности. На кадрах мерно раскачивается горшок с цветком.

«Хочешь уложить детей спать, и сама немножко отдохнуть? Ничего не выйдет, ведь ты живешь в сейсмически активном Иркутске», - пишут в группе «Я живу в Иркутске» в соцсети ВКонтакте.

Ранее в середине октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой до 5.9 баллов. Подземные толчки ощущались не только в Иркутской области, но и в Бурятии. Уточнялось, что в зависимости от района магнитуда могла доходить до 5.6-5.9. Толчки ощущались также в Бурятии. Эпицентр пришелся на город Бабушкин в 90 километрах от Иркутска.

Позднее, 25 октября, в Иркутской области было вновь зафиксировано землетрясение. Интенсивность подземных толчков составила три-четыре балла в области Иркутска и около трех баллов в Иркутском, Слюдянском, Шелеховском и Ангарском районах.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Байкала, в 28 километрах от ближайшего населенного пункта. Магнитуда землетрясения составила 4,7, а энергетический класс оценили на 12,4.