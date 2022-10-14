В Иркутске произошло землетрясение магнитудой до 5.9

Подземные толчки ощущались не только в Иркутской области, но и в Бурятии.

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В Иркутске около 9 утра по местному времени 14 октября было зарегистрировано землетрясение, сильно испугавшее местных жителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России.

В материале уточняется, что, в зависимости от района, магнитуда могла доходить до 5.6-5.9. Толчки, как сообщается, чувствовались также в Бурятии. Эпицентр пришелся на город Бабушкин в 90 километрах от Иркутска.

В самом Иркутске землетрясение оценили примерно в 4 балла, что считается умеренным. Спасатели развернули оперативный штаб и организовали взаимодействие с диспетчерскими службами для помощи местным жителям.

Недавно землетрясение магнитудой 6.1 было зафиксировано на Камчатке. Очаг землетрясения находился в 28 километрах от села Никольское Алеутского округа. В результате землетрясения погиб один человек.