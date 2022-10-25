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В Иркутской области зафиксировано землетрясение

Алиса Краузе
05:43 25.10.2022
В Приангарье произошло землетрясение интенсивностью до 4 баллов.
В Иркутской области зафиксировано землетрясение
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress
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На территории Иркутской области 25 сентября было зафиксировано землетрясение. О стихийном бедствии сообщили в ГУ МЧС по региону.

Интенсивность подземных толчков составила три-четыре балла в области Иркутска и около трех баллов в Иркутском, Слюдянском, Шелеховском и Ангарском районах. Жители областной столицы ощутили землетрясение в 8 утра по местному (3:00 по московскому) времени.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Байкала, в 28 километрах от ближайшего населенного пункта. Магнитуда землетрясения составила 4,7, а энергетический класс оценили на 12,4.

Информации о пострадавших в результате подземных толчков не поступало. Разрушений также не последовало.

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