Токаев назвал сроки вывода миротворческих сил ОДКБ из Казахстана

Миссия миротворческого контингента Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод сил из страны, который займет не более десяти дней. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса парламента Казахстана во вторник, 11 января.

Глава республики отметил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах страны стабильная.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что власти обратились за помощью к ОДКБ юридически обосновано. Комитет национальной безопасности Казахстана, в свою очередь, не разглядел критическую угрозу и не смог предотвратить атаки на государство, добавил Токаев.

Протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Первыми на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау, протестуя против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вскоре массовые беспорядки начались в Алма-Ате и других крупных городах. На улицах появились мародеры и вооруженные боевики, начались нападения на государственные учреждения. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и приступили к контртеррористической операции.

Токаев 5 января отправил правительство в отставку, возглавил Совбез и обратился за помощью в ОДКБ. Совет коллективной безопасности организации принял решение направить в республику сводный миротворческий отряд для нормализации обстановки. Накануне, 10 января, прошла внеочередная сессия Совета, на которой Токаев объявил о попытке госпереворота в республике, а российский президент Владимир Путин отметил, что миротворцы останутся в стране до тех пор, пока это требуется.