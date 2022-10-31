Глазами бойца: кадры действий российской пехоты в зоне спецоперации

На видео можно заметить, как боец покидает бронетехнику, перемещается по открытому пространству, а также ведет огонь из помпового гранатомета ГМ-94 и автомата Калашникова.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Валентином Гвоздевым во главе работает в зоне спецоперации. Один из бойцов любезно согласился прикрепить к себе камеру GoPro.

Это позволило опубликовать кадры действий российской пехоты в зоне специальной военной операции.

На них видно, как боец покидает бронетехнику, перемещается по открытому пространству, а также ведет огонь из помпового гранатомета ГМ-94 и автомата Калашникова.

Ранее «Звезда» публиковала кадры боевой работы российской артиллерии в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов