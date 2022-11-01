Полянский заявил, что западные страны не опровергли причастность Киева к атаке на ЧФ

Заседание по ситуации вокруг продуктовой сделки состоялось в СБ ООН 31 октября.

© Фото: Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ, РИА Новости

Представители западных стран не смогли опровергнуть участие Киева в атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«Мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов», - написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания Совета Безопасности ООН, которое прошло 31 октября.

Западные делегации, по словам Полянского, возлагали на Россию вину за ситуацию в целом, «пугали мировым голодом» из-за приостановки участия РФ в продуктовой сделке.

«Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала», - рассказал он.

Полянский добавил, что заместитель Генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, хоть и обходил острые углы, все же признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым договоренностям.

Утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. После совершения теракта российская сторона приняла решение приостановить свое участие в соглашении.