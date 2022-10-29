Кремль уведомил Гутерриша о приостановке участия России в зерновой сделке

Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил Антониу Гутерришу письмо по ситуации вокруг черноморской зерновой инициативы.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя официально уведомил генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша о приостановке участия России в зерновой сделке после ударов ВСУ на базе ВМФ РФ в Севастополе.

«На фоне этой атаки украинских вооруженных сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках… вышеупомянутых инициатив. Таком образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», - РИА Новости процитировало письмо постпреда.

Ранее МИД РФ официально заявил о приостановке участия России в зерновой сделке на неопределенный срок из-за использования ВС Украины гуманитарного коридора в Черном море для атаки на базу Черноморского флота в Севастополе.