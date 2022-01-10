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«Внутренние разборки»: Тарпищев дал объяснение ситуации с Джоковичем в Австралии

Светлана Иванова
17:46 10.01.2022
По словам президента Федерации тенниса России, ситуацию можно объяснить несовершенствами в организации мероприятия, а также политическими мотивами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, globallookpress
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию, в которой оказался сербский теннисист Новак Джокович перед Australian Open. Сначала первую ракетку мира задержали в аэропорту Мельбурна, аннулировав визу, а затем суд принял решение вернуть спортсмену документы для въезда в страну и выпустить из изолятора.

Как подчеркнул Тарпищев в беседе со «Звездой», происходящее не поддается описанию, потому что такой выдающийся теннисист не мог прилететь в другую страну, не имея визы.

«Естественно, ненормально, такой выдающийся теннисист прилетел в Австралию, его не пускают, это уже нонсенс, он же не мог прилететь просто так, не имея визы, поэтому то, что происходит, это не поддается описанию», - указал президент Федерации тенниса России.

По словам Тарпищева, ситуацию можно объяснить несовершенствами в организации мероприятия, а также политическими мотивами.

«Все остальное связано, наверное, больше с теми проблемами, которые в Австралии, и, наверное, несколько замешана и политика, потому что все-таки у них, насколько я понимаю, выборы, и кто-то хочет показать свое я. Скорее всего, это внутренние какие-то разборки», - пояснил президент Федерации тенниса России.

Тарпищев добавил, что главные проблемы заключаются в некотором противоречии между регламентами турнира и реальной ситуацией, в том числе и неясным положением относительно вакцинации теннисистов против коронавируса.

«Опять-таки вопрос местной организации и нестыковка внутри местной организации, потому что, с одной стороны, говорилось, что люди без вакцинации играть не могут. Ноя знаю по таким же визам, как у Джоковича несколько человек-теннисистов находятся там», - обратил внимание президент Федерации тенниса России.

Известного теннисиста задержали в аэропорту Мельбурна 5 января, когда спортсмен прибыл в Австралию на турнир Australian Open. Вместо обязательного сертификата о вакцинации теннисист предоставил медицинский отвод от прививки. Позже суд принял решение освободить первую ракетку мира из изолятора и вернуть аннулированную визу, однако власти Австралии до сих пор размышляют о депортации спортсмена. По последним данным, сейчас он приступил к тренировкам перед Australian Open

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