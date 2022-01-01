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Повышение МРОТ, налог на вклады и медпомощь: какие изменения пришли в жизнь россиян с 1 января

Анна Назайкина
10:39 01.01.2022
Россияне, у которых на счете в банках лежит более 1 миллиона рублей, впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода.
Повышение МРОТ, налог на вклады и медпомощь: какие изменения пришли в жизнь россиян с 1 января
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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С января 2022 года обрели силу новые законы, которые касаются различных сфер жизни россиян. В частности, вырос минимальный размер оплаты труда.

МРОТ увеличился до 13 890 рублей в месяц. Напомним, что ранее он был равен 12 792 рублям. Также с нового года возрос и размер прожиточного минимума. В целом по стране на душу населения он составил 12 654 рубля.

Страховые пенсии по старости с 1 января вырастут в России на 5,9%. Кроме того, теперь россиянам будут назначать пенсию по инвалидности без заявления. Также не потребуется заполнять заявление для получения соцдоплат к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.

Также с первого дня 2022 года пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться в беззаявительном порядке.

Кроме того, граждане РФ, у которых на счете в банках лежит более одного миллиона рублей, в наступившем году впервые должны будут заплатить налог с процентного дохода. Счет на уплату налога россияне получат только к осени, а платить его нужно будет не позднее 1 декабря.

Еще одним вступившим в силу нововведением станет новый порядок медицинской помощи взрослому населению при онкозаболеваниях, который позволит больным раком получать лечение по единым стандартам вне зависимости от субъекта.

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