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В России с 1 января МРОТ вырастет до 13 890 рублей

Ян Брацкий
15:24 30.12.2021
Закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году президент Владимир Путин подписал 6 декабря.
В России с 1 января МРОТ вырастет до 13 890 рублей
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Размер минимальной заработной платы с 1 января 2022 года увеличится до 13 890 рублей. Это более чем на 1 000 рублей больше, чем сейчас (12 700 рублей).

Кроме того, возрастет прожиточный минимум. Его средние значения по стране составят 12 600 рублей на душу населения. Сейчас эта сумма равняется 11 600 рублей, напоминают «Известия».

Таким образом, оба показателя будут проиндексированы на 8,6%, чтобы рост социальных величин опережал уровень инфляции в стране. Закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей в 2022 году президент страны Владимир Путин подписал 6 декабря уходящего года.

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