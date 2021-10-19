Россиян предупредили о новшествах по налогу на доход по вкладам

Налог на доход по вкладам с 1 января 2022 года будет рассчитываться по-новому. Изменение коснется всех налогоплательщиков, включая нерезидентов РФ. Об этом рассказала доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

«Согласно статье 214.2 НК РФ, налогообложению подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории РФ», - уточнила специалист.

Она добавила, что налогом по новым правилам будут облагаться доходы по вкладам независимо от того, в каком году был открыт вклад (остаток на счетах в банке) или за какой год начислены проценты.

Как пояснила эксперт в комментарии агентству «Прайм», ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах в банках) составит 13%. НДФЛ будут взимать с суммы превышения процентов по рублевым и валютным вкладам и счетам в банках на территории РФ. При этом в расчет будут браться все полученные в течение года проценты. Показатель будет рассчитываться как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 января налогового периода.

Не облагаются налогами на доход рублевые вклады и счета в том случае, если за налоговый период процентная ставка не превышает 1% годовых, а также проценты за средства на счетах эскроу.