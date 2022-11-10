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«Достаточно смертей и разрушений»: конгрессмен США заявил, что проголосует против помощи Украине

Ирина Елагина
22:50 10.11.2022
Конгрессмен Госар прокомментировал ситуацию на Украине и возможность выделения нового пакета финпомощи Киеву.
«Достаточно смертей и разрушений»: конгрессмен США заявил, что проголосует против помощи Украине
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ РИА Новости
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Переизбранный член Палаты представителей США Пол Госар прокомментировал ситуацию на Украине и возможность выделения нового пакета финансовой помощи Киеву.

«Мир увидел достаточно смертей и разрушений из-за конфликта России и Украины, сегодняшнее положение вещей просто неприемлемо, а мирное урегулирование уже давно должно было случиться. В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали войну на Украине», - заявил политик РИА Новости.

Конгрессмен подчеркнул, что будет голосовать против выделения помощи Украине.

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол признала, что поддержка Киева оказывает давление на ВПК и истощает запасы Америки.

Напомним, что конгрессмены США планировали до января 2023 года принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму до $50 млрд.

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