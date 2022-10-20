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NBC: США выделят Киеву $50 млрд помощи до января 2023 года

Ян Брацкий
21:46 20.10.2022
По оценкам американских законодателей, этой суммы Украине должно хватить на весь следующий год.
NBC: США выделят Киеву $50 млрд помощи до января 2023 года
© Фото: defense.gov
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Конгрессмены Соединенных Штатов планируют до января 2023 года принять закон о выделении Украине военной помощи на сумму до $50 млрд. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники. К слову, в сентябре официальный Вашингтон уже выделил Украине очередной транш в размере $12 млрд.

«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год. По сравнению с этим, 12-миллиардный пакет представляется как мелочь», - заявил телеканалу сенатор-республиканец, осведомленный о планах Конгресса.

Закон планируют принять в ускоренном порядке из опасений, что после промежуточных выборов в Конгресс, законодатели США могут занять более взвешенную и скептическую позицию относительно военной помощи Владимиру Зеленскому. Напомним, что с начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, США выделили Киеву помощи на $65 млрд.

Ранее стало известно, что украинские власти были шокированы заявлением лидера республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов военная помощь Киеву может сократиться. В свою очередь, представитель украинского МИД Олег Николенко выразил надежду на то, что США будут и дальше оказывать Киеву «постоянную двухпартийную поддержку».

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