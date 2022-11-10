В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин 14 ноября встретятся на полях саммита G20

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден и Си Цзиньпин также обсудят широкий спектр региональных и глобальных вопросов.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 14 ноября проведут переговоры на полях саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Байден встретится с Си Цзиньпином на Бали 14 ноября. Лидеры обсудят усилия для поддержания и углубления линий коммуникации между США и КНР, ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где наши интересы совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, которые влияют на международное сообщество», - передает РИА Новости сообщение Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что лидеры Соединенных Штатов и Китая также обсудят широкий спектр региональных и глобальных вопросов.

Ранее представитель государственного департамента Нед Прайс заявлял, что контактов между Соединенных Штатов и Российской Федерацией на предстоящем саммите G20 в Индонезии не ожидается.

До этого Белый Дом подтвердил участие Джо Байдена в саммите G20 на Бали. Перед прибытием в Индонезию американский президент планирует посетить Египет и Камбоджу.