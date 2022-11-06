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Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом

Сергей Лебедев
16:55 06.11.2022
Ранее скульптуру оградили деревянным забором после многочисленных нападений.
Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
© Фото: Peter Seyfferth, imagebroker.com, GlobalLookPress
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В Одессе памятник российской императрице Екатерине II закрыли пакетом, сообщают украинские средства массовой информации. На появившихся с места кадрах видно, что два человека заматывают скульптуру черным полотном.

Ранее памятник уже неоднократно обливали краской. А недавно неизвестные надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.

Напомним, недавно мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника. Его снос якобы поддержали горожане.

Вопрос о демонтаже должны принять на заседании горсовета.

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