В стране и мире Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом Сергей Лебедев Ранее скульптуру оградили деревянным забором после многочисленных нападений. © Фото: Peter Seyfferth, imagebroker.com, GlobalLookPress Читайте нас на: В Одессе памятник российской императрице Екатерине II закрыли пакетом, сообщают украинские средства массовой информации. На появившихся с места кадрах видно, что два человека заматывают скульптуру черным полотном. Ранее памятник уже неоднократно обливали краской. А недавно неизвестные надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей. Напомним, недавно мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника. Его снос якобы поддержали горожане. Вопрос о демонтаже должны принять на заседании горсовета. Экспертное мнение и аналитика