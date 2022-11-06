Памятник Екатерине II в Одессе закрыли черным пакетом
Ранее скульптуру оградили деревянным забором после многочисленных нападений.
© Фото: Peter Seyfferth, imagebroker.com, GlobalLookPress
В Одессе памятник российской императрице Екатерине II закрыли пакетом, сообщают украинские средства массовой информации. На появившихся с места кадрах видно, что два человека заматывают скульптуру черным полотном.
Ранее памятник уже неоднократно обливали краской. А недавно неизвестные надели на голову монумента мешок, а на руку намотали веревку с петлей.
Напомним, недавно мэр Одессы Геннадий Труханов поддержал демонтаж памятника. Его снос якобы поддержали горожане.
Вопрос о демонтаже должны принять на заседании горсовета.