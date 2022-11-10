В стране и мире Работники «Укрнафта» заявили, что силовики третьи сутки блокируют предприятие Ирина Елагина Центральный офис ПАО «Укрнафть» заблокировали силовики, предприятие не работает третьи сутки. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники компании «Укрнафть» обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить беспредел на стратегическом предприятии, блокированном вооруженными людьми. «Третьи сутки вооруженные лица находятся в офисе ПАО "Укрнафта", не допускают к рабочим местам работников, блокируют всю оперативную деятельность общества, препятствуют выполнению обычных операционных процессов по добыче и переработке. Третьи сутки заблокированы все банковские счета ПАО "Укрнафта", деятельность общества фактически остановлена», - процитировало ТАСС обращение представителей компании в соцсети. На предприятия подтвердили смену директора, им стал Сергей Корецкий. «Кабинет министров Украины, министерство обороны, министерство экономики, министерство энергетики игнорируют обращение 20-тысячного коллектива ПАО "Укрнефть". Просим президента Украины вмешаться в ситуацию, прекратить беспредел», - требуют сотрудники предприятия. Работники сообщили, что деятельность предприятия парализована с понедельника 7 ноября, когда в офис «Укрнафта» пришли сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности. Напомним, что Киев утром 7 ноября принял решение о национализации пакетов акций крупных стратегических компаний - «Укрнафты» и «Укртатнафты», «Мотор Сичи», «АвтоКраза» и «Запорожтрансформатора». Национализированное имущество получило статус военного и передано в ведение Минобороны. События шокировали владельца «Укрнафта» Игоря Коломойского, так как «никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения». Недовольство экспроприацией выразили и китайские инвесторы «Мотор Сич». Экспертное мнение и аналитика