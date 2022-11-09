Инвесторы «Мотор Сич» из Китая против насильственной национализации компании Киевом

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Киевские власти решили провести национализацию некоторых украинских предприятий. В частности, это касается принадлежащих украинским олигархам предприятий, среди которых «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич».

В отношении последнего с резким осуждением выступили инвесторы из Китая. Они обрушились с критикой в адрес украинских властей, «необоснованно грабящих права и интересы» инвесторов из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное компанией Beijing Skyrizon, являющейся инвестором «Мотор Сич».

«Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО "Мотор Сич" и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов», - приводит информацию агентство.

Несколькими днями ранее украинский олигарх Игорь Коломойский был шокирован национализацией его акций в «Укрнафте» и «Укртатнафте», наряду с «АвтоКразом» и «Запорожтрансформатором».

Он и его окружение отметили, что «до сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения, но есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании Ставки Верховного главнокомандующего».