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Коломойского шокировала национализация его акций

Ирина Елагина
18:12 07.11.2022
Украинский олигарх Игорь Коломойский отреагировал на решение об отчуждении его акций в пользу государства.
Коломойского шокировала национализация его акций
© Фото: Михаил Маркив, РИА Новости
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По данным СМИ, украинский олигарх Игорь Коломойский шокирован национализацией его пакетов акций в «Укрнафте» и «Укртатнафте».

«Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком - никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании Ставки Верховного главнокомандующего», - сообщает News.ru со ссылкой на украинское издание.

Собеседник агентства отметил, что Коломойский не уверен, будет ли теперь работать телеканал «1+1», который финансировался за счет нефтяных доходов.

Напомним, что Киев утром 7 ноября принял решение о национализации пакетов акций крупных стратегических компаний - «Укрнафты» и «Укртатнафты», «Мотор Сичи», «АвтоКраза» и «Запорожтрансформатора». Национализированное имущество получило статус военного и передано в ведение Минобороны.

Ранее сообщалось, что крымские власти приняли решение о национализации имущества украинских олигархов, которые связаны с киевской властью.

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