В Киеве вандалы осквернили памятник Александру Пушкину

На нем оставили требования о сносе.

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Сегодня в Шевченковском районе Киеве неизвестные изрисовали памятник Александру Пушкину, установленный в парке, носящем его имя. На нем оставили требования о сносе.

Также злоумышленники сделали надписи с оскорблениями в адрес русских. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на местные источники.

Напомним, недавно в Одессе памятник российской императрице Екатерине II облили краской. Вандалом оказался местный активист.

Подобное после госпереворота 2014 года происходит по всей Украине. Власти и сами сносят памятники, связанные с Россией.

А на освобожденных от Киева землях, наоборот, восстанавливают уничтоженное. Так, недавно открыли мемориал Саур-Могила.