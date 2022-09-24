В Киеве вандалы осквернили памятник Александру Пушкину
На нем оставили требования о сносе.
© Фото: Половко Сергей Николаевич, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Сегодня в Шевченковском районе Киеве неизвестные изрисовали памятник Александру Пушкину, установленный в парке, носящем его имя. На нем оставили требования о сносе.
Также злоумышленники сделали надписи с оскорблениями в адрес русских. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на местные источники.
Напомним, недавно в Одессе памятник российской императрице Екатерине II облили краской. Вандалом оказался местный активист.
Подобное после госпереворота 2014 года происходит по всей Украине. Власти и сами сносят памятники, связанные с Россией.
А на освобожденных от Киева землях, наоборот, восстанавливают уничтоженное. Так, недавно открыли мемориал Саур-Могила.