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Москвичке, выбросившей свою дочь в окно в Сумском проезде, предъявлено обвинение

Дарина Криц
13:13 10.11.2022
Молодой женщине будет назначена психолого-психиатрическую экспертиза.
Москвичке, выбросившей свою дочь в окно в Сумском проезде, предъявлено обвинение
© Фото: СК РФ
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Выбросившая свою малолетнюю дочь из окна 11-го этажа дома в Сумском проезде москвичка была допрошена. Следователи сообщают, что 26-летняя женщина признала свою вину. Ей предъявили обвинение.

Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Иванова пояснила, что во время допроса выбросившая своего ребенка мать не высказала слов сожаления о произошедшем и сообщила следствию подробности событий того дня. Ей будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

«Следствие назначит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие ходатайствует перед Чертановским районным судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в Следственном комитете.

Накануне сообщалось, что после падения из окна 11-го этажа девочка 2021 года рождения была госпитализирована. Но позже она скончалась в больнице.

Вечером 9 ноября мать этой девочки была отвезена на допрос в СК России. Женщина подозревается в убийстве своей малолетней дочери. До этого она была выписана из медицинского учреждения.

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