В Минобороны России заявили о провале украинских атак на трех направлениях

В российском оборонном ведомстве также перечислили потери украинских боевиков в живой силе и военной технике.

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Российские войска отразили попытки атак украинских боевиков на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Он перечислил потери украинских вооруженных формирований на Купянском направлении в живой силе и военной технике. В личном составе противник потерял более 90 человек. Также были уничтожены танк и четыре боевые бронированные машины.

На Краснолиманском направлении в результате неудачных попыток атак безвозвратные и санитарные потери националистов превысили 70 человек. На Южно-Донецком направлении отражена контратака в направлении населенного пункта Никольского. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины.