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Дом за домом: как морпехи ТОФ продавливают оборону украинских боевиков под Донецком

Андрей Лазарев
13:22 10.11.2022
При прорыве батальонного района обороны противника морпехи применили тактику десантирования личного состава непосредственно в траншеи оборонительной позиции противника с техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Морпехи-тихоокеанцы 155-й бригады выбивают националистов из населенных пунктов на Южно-Донецком направлении. Зачистка идет на улицах и в зданиях. Бросок гранаты в окно - и несколько секунд ожидания. Если после взрыва противник внутри и уцелел, то точно оглушен. Морпехи, меняя позиции под окнами, стреляют по боевикам в комнатах и берут здание штурмом.

Улица за улицей, дом за домом - так подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота выдавливают боевиков с позиций на Южно-Донецком направлении.

Морпехи зачищают поселок от украинских националистов. Необходимо заглянуть за каждую дверь, проверить все углы.

«Смотря как они сами себя поведут. Поведут благоразумно, сдадутся без стрельбы - будут жить. Поведут себя не очень - будут уничтожены», - рассказал один из военнослужащих.

Тем временем украинские боевики пытаются отступать, порой безуспешно проводя контратаки. Через зеркало морпехи видят противника в кустарнике. И наши подразделения вступают в стрелковый бой. В соседней постройке морпехи выбивают националистов из укрытий выстрелами ручных противотанковых гранатометов. Затем наносят удары по бронетехнике противника.

«Успех у нас есть. Причем не маленький. К этому могу сказать, что нашу бригаду там раза три или четыре "похоронили". Но это все не так. Мы идем вперед. И будем идти вперед, пока не победим», - рассказал военнослужащий.

Успешное наступление морпехов 155-й бригады на этом направлении обеспечивает авиация, а также артиллерия Восточного военного округа. В том числе и САУ «Гиацинт» или «Гвоздика». Их расчеты получают боевые задачи по несколько раз в день и работают по позициям боевиков. Плотная огневая поддержка позволяет морпехам прорвать оборону националистов.

При прорыве батальонного района обороны противника морпехи применили тактику десантирования личного состава непосредственно в траншеи оборонительной позиции противника с техники на всю глубину оборонительных порядков.

С ходу штурмом удается занять сразу несколько кварталов и закрепиться на новых позициях. Морпехи успокаивают родных и земляков - с ними все в порядке.

«Родные поддерживают. Командиры-отцы поддерживают нас. Все хорошо, с питанием, с обслуживанием обеспечивают полностью нас», - рассказал военнослужащий.

Здесь, на передовой, находится место и для праздников. Сразу двое морпехов отмечают дни рождения. В качестве подарка именинникам - тельняшки. И конечно же праздничный торт.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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