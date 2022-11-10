Армия МО РФ: маневр группировки на рубеж Днепра осуществляется в соответствии с планом Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал командующему объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергею Суровикину организовать оборону по рубежу Днепра. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Маневр российской группировки на рубеж Днепра проходит в соответствии с планом, заявил на брифинге 10 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», - сказал он. Представитель российского оборонного ведомства также сообщил, что российские силы ПВО за сутки перехватили 21 снаряд к РСЗО HIMARS и «Ольха» в Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM в ДНР и Херсонской области. Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал командующему объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергею Суровикину организовать оборону по рубежу Днепра. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика