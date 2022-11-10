Колокольцев наградил отличившихся сотрудников органов внутренних дел

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Глава МВД Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию ко Дню сотрудника МВД. Он заявил, что в нынешних условиях весь личный состав работает с высокой нагрузкой, вручил награды и сообщил о присвоении новых званий отличившимся полицейским.

«Еще раз хочу вас поздравить с праздником, Днем сотрудников органов внутренних дел. Пожелать вам успехов в службе, благополучия, здоровья и всего самого доброго, самого хорошего вам и вашим коллективам», - сказал он.

Накануне министр внутренних дел России вручил награды раненным в Херсонской области сотрудникам ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил работников МВД за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, а также за верность народу, Родине и присяге.