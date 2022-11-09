Глава МВД Колокольцев вручил награды раненым в Херсонской области сотрудникам ведомства

В МВД России подчеркнули, что врачи оказывают пациентам квалифицированную помощь. При этом полицейские ждут окончания лечения, чтобы вернуться в строй.

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды раненым в Херсонской области сотрудникам ведомства. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в Главном клиническом госпитале МВД России министр внутренних дел РФ генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев посетил сотрудников, которые проходят лечение после ранений, полученных в Херсонской области во время служебной командировки», - заявила Волк.

Среди награжденных - старший сержант полиции Игорь Василевский. Он отправился в командировку из Красноярского края, и получил в ее ходе тяжелые травмы. А младший лейтенант Виталий Лавров из того же региона получил ранение, спасая сослуживцев с риском для собственной жизни.

Множественные осколочные ранения получил и подполковник полиции Денис Сорочинский (Белгородская область) - он пресекал деятельность вражских диверсионно-разведывательных групп, раскрывал тяжкие преступления и задерживал подозреваемых.

Рассказали в МВД и про майора полиции Ивана Макарова, который был ранен в пункте временной дислокации в начале октября.

«В той обстановке, в которой вы находились, вы проявляли мужество, героизм при выполнении своих служебных обязанностей. Не спасовали, не дрогнули, а продолжали нести свою службу, даже получив ранения», - сказал им Колокольцев.

В МВД России подчеркнули, что врачи оказывают пациентам квалифицированную помощь. При этом полицейские ждут окончания лечения, чтобы вернуться в строй.

Ранее в МВД сообщили о получении взятки в 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики.