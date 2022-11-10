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Глава МВД поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел

Елизавета Потейчук
00:26 10.11.2022
Глава МВД, в частности, почтил память сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга.
© Видео: МВД России © Фото: МВД России
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Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил граждан с Днем сотрудника органов внутренних дел. В частности, глава ведомства отдельную благодарность выразил ветеранам МВД, которые являются примером для молодых сотрудников.

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу - не просто работа. Это призвание для сильных духом и мужественных людей. Полицейские во всех регионах страны трудятся самоотверженно и добросовестно, достойно продолжая традиции ведомства», - сказал Колокольцев.

Кроме того, глава МВД почтил память сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебного долга, и указал, что их подвиги никогда не будут забыты.

Немногим ранее сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником поздравил и президент России Владимир Путин. Глава государства поблагодарил работников МВД за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, а также за верность народу, Родине и присяге.

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