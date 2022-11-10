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Граната под сердцем: как прошла опасная операция по извлечению боеприпаса из тела бойца

Алексей Кошкин
11:45 10.11.2022
До этого российские медики успешно извлекали неразорвавшиеся боеприпасы из людей всего два раза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Наводчик-оператор БМД Николай получил тяжелое ранение в яростном бою в зоне спецоперации. Обследовав младшего сержанта, военные медики обнаружили в теле бойца украинский неразорвавшийся боеприпас от АГС. Граната раздробила ребра и повредила легкое, застряв внутри. 

«Тут я не понял, что случилось. Был удар в край броника, и все. Сознание не потерял, так же продолжал двигаться. Тут ребята свои подскочили, перевязали меня», - вспоминает боец. 

В течение суток Николая уже доставили в военный госпиталь имени Мандрыка в Москве. Несмотря на то что граната в любую секунду могла взорваться, хирурги взялись за дело.

Перед операцией они надели под привычные белые халаты бронежилеты. На всякий случай была подготовлена еще одна операционная - на случай, если после разрыва пришлось бы оперировать уже их самих. 

«Были предупреждены, что есть риск детонации боеприпаса, но никто не отказался», - подчеркнул подполковник медицинской службы Дмитрий Ким. 

Уже после операции Ким, посмеиваясь, признался, что не каждый день доводится доставать гранату или взрыватель из человеческого тела, причем в таком месте, где движение вправо-влево может привести к смерти оперируемого.

Операция уникальна. До этого неразорвавшиеся боеприпасы российские медики успешно извлекали из людей лишь два раза. 

«Офицеры будут представлены к государственным наградам. Я думаю, они это заслужили. Пациент в настоящее время выздоравливает», - заметил начальник Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка Павел Крайнюков.

Сейчас боец, которому грозила смертельная опасность, уже на ногах. Рекомендации врачей - как можно больше движения. Тогда восстановление после ранения пройдет быстрее. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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