Врачи в бронежилетах: как военным медикам удалось извлечь неразорвавшуюся гранату из тела бойца
Минобороны России опубликовало кадры подготовки к уникальной операции в госпитале имени Мандрыка по извлечению неразорвавшегося боеприпаса от гранатомета АГС, который застрял в теле бойца.
«Он застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной. Сверху от него находится сердце», - прокомментировал участвовавший в операции медик.
Несмотря на опасность детонации, медики все равно приступили к операции. Перед этим они надели бронежилеты. Наготове была вторая операционная на случай, если помогать придется уже самим оперирующим.
Украинская граната была извлечена, а жизнь бойца - спасена. При этом позже провели еще одну операцию по извлечению осколков - но уже сняв бронежилеты. После удаления боеприпаса они уже были без надобности.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов